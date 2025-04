"Está sendo até fácil o entrosamento com eles", afirma zagueiro do Caxias sobre os reforços trazidos para a Série C

Alisson iniciou a Série C no banco de reservas na equipe de Luizinho Vieira. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Depois de vencer o Floresta na largada do Brasileiro da Série C, o grupo de jogadores do Caxias volta aos treinos nesta quarta-feira (16), às 9h. O time só voltará a campo no domingo (20), às 16h, diante do Confiança, no Estádio Batistão, em Sergipe.

Na segunda-feira, os atletas que não atuaram os 90 minutos contra os cearenses venceram o Gramadense, em jogo-treino, pelo placar de 3 a 1, no Centenário.

— Esses jogos são importantes, pois deu para tirarmos muitas coisas boas em questão de entrosamento, principalmente com os atletas que chegaram recentemente — avaliou o zagueiro Alisson.

Para a disputa da competição nacional, o clube grená trouxe sete reforços. Os atacantes Eduardo Melo, Douglas Skilo e Willen Mota estiveram em campo contra os cearenses, e o placar de 1 a 0 foi construído com a marca do novo camisa 9.

Já o volante Eliedson, o meio-campista Yann Rolim e os atacantes Petterson e Andrew foram observados no teste diante da equipe de Gramado.

— Está sendo até fácil o entrosamento com eles, porque nós vamos ter outras semanas novamente cheias e já tivemos com alguns atletas duas, com outros uma semana de treinos. Aos poucos a gente vai se conhecendo melhor. E creio que a chegada deles é bom para reforçar e aumentar o patamar do elenco — garantiu Alisson.