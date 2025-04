Em nota, Juventude anuncia retorno de Ênio aos treinos e cria Unidade Interna de Integridade

Ênio tem 11 jogos com a camisa do Juventude nesta temporada. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O futuro do atacante Ênio está definido no Estádio Alfredo Jaconi. O atleta foi reintegrado ao elenco profissional nesta terça-feira (8). O jogador foi cortado da viagem para enfrentar o Botafogo, na segunda rodada do Brasileirão, no último sábado, na derrota por 2 a 0, no Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (7), o jogador não treinou com o elenco e o dia foi de explicações. Desde que o alerta de suspeita de manipulação foi emitido pela Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia), o jogador e seus representantes mantém o silêncio.

O Juventude se manifestou oficialmente pela primeira vez. Nos últimos dias, os dirigentes não estavam atendendo aos telefonemas. No comunicado, o clube anunciou o retorno do atleta aos treinos, disse estar prestando apoio ao jogador e de que o atacante tem assegurada à presunção de inocência.

— O Esporte Clube Juventude vem a público informar que está ciente dos relatórios emitidos pelas autoridades e das apurações envolvendo o atleta Ênio, e acompanha toda a situação com máxima atenção, interesse e equilíbrio. Dessa forma, o clube comunica que, após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento, Ênio seguirá exercendo normalmente suas atividades, treinando com o grupo e à disposição da comissão técnica para os compromissos do Campeonato Brasileiro. O Juventude continuará oferecendo o suporte necessário ao profissional, que, como qualquer cidadão, tem assegurado o direito constitucional à presunção de inocência — disse o clube na nota oficial.

No fim da nota, o Juventude afirma total e irrestrito compromisso com a integridade ética e a transparência, e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos dos fatos, assim como o atleta Ênio.

Unidade de Integridade

Ainda no comunicado, o Juventude contou que desde 2023 adotou políticas internas voltadas à orientação de atletas e funcionários sobre condutas que possam comprometer os princípios do fair play esportivo.

— Entre os temas abordados estão o uso de sites de apostas, consumo de medicamentos e suplementos com potencial de doping, além de outras práticas que contrariem a ética esportiva. O clube também mantém uma abordagem ativa sobre pautas sociais que envolvem respeito e inclusão. Essas ações são realizadas por meio de palestras, conversas de rotina e da entrega de um manual de conduta no momento da integração de cada atleta ao elenco — declarou o Juventude.

O clube anunciou a criação de uma Unidade Interna de Integridade, um setor permanente e estratégico que atuará na prevenção, orientação e averiguação de eventuais condutas que possam ferir os valores do esporte.

A Unidade será liderada pelo advogado Rodrigo Tramontina Segat que conduzirá as ações de forma preventiva, educativa e próxima dos atletas e colaboradores.

— A criação da Unidade reforça o compromisso institucional do Esporte Clube Juventude com a transparência, a responsabilidade e o cuidado com todos os que fazem parte da sua rotina — finalizou o clube.

O CASO

Um relatório enviado pela entidade internacional à CBF cita 111 usuários e aproximadamente R$ 56 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo do atacante Ênio em partida contra o Vitória, pela primeira rodada do Brasileirão.

Conforme apuração de GZH pessoas do futebol e ligadas ao jogador participaram das apostas. Seus nomes são mantidos em sigilo, mas a CBF já sabe quem são. Pelo menos três são atletas profissionais. A FIFA proíbe que os jogadores, árbitros, agentes e outras pessoas envolvidas no futebol tenham qualquer interesse financeiro ou participação direta ou indireta em apostas, jogos de azar, loterias ou eventos similares relacionados a partidas ou competições de futebol.

Os jogadores também não podem compartilhar informações privilegiadas ou que influenciem o resultado de um jogo para beneficiar terceiros. Essas medidas estão especificadas no artigo 26 do Código de Ética da FIFA.

