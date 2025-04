Em duelo equilibrado, Caxias Basquete perde para o Flamengo no jogo três dos playoffs

Técnico Rodrigo Barbosa durante tempo técnico no Ginásio Tijuca Tênis Clube. Hermes de Paula / CRF / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete enfrentou o Flamengo, nesta terça-feira (29), no Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O time treinado por Rodrigo Barbosa bateu de frente contra um dos maiores investimentos do NBB e fez um duelo equilibrado. No jogo três dos playoffs, vitória dos cariocas por 80 a 77. Com isso, o rubro-negro abriu vantagem no confronto: 2 a 1.

O jogo número quatro da série, nos playoffs, será na próxima sexta-feira (2), às 20h, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Os ingressos já estão sendo vendidos. Se o Flamengo vencer, estará classificado para as quartas de final. Em caso de vitória do Caxias Basquete, o quinto jogo será no Rio.

O JOGO

O confronto, no Rio de Janeiro, começou com o Caxias Basquete liderando o placar até a reta final do primeiro período. O Flamengo reagiu e virou, mas a equipe de Rodrigo Barbosa dificultava as ações e errava pouco. Com muito equilíbrio, o resultado teve os cariocas na frente: 22 a 19.

No segundo quarto, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem. O aproveitamento das bolas de três do Caxias Basquete foi baixo. Em seis tentativas, um acerto somente. A equipe da casa começou a dominar o jogo e aumentar o placar. Shamell era bem marcado e zerado em pontos. Os times foram para os vestiários com o placar de 48 a 33. Vini Chagas e Ruan eram os maiores pontuadores da partida com 11.

Na volta do intervalo, o Caxias Basquete começou melhor. A equipe de Rodrigo Barbosa encostou no placar. Porém na metade do quarto, começou a errar algumas tomadas de decisão e o Flamengo melhorou e não permitiu uma aproximação maior, mesmo com vitória do Caxias Basquete no set (19 a 13). No placar, 61 a 52.

No último período de jogo, a equipe da Serra mostrou personalidade e encostou no placar, deixando a vantagem do adversário em um ponto, quando faltava 27 segundos para o fim da partida. Restando dois segundos, Isaac teve dois lances livres pra empatar o jogo, mas desperdiçou o primeiro. Fim de jogo: 80 a 77. No último quarto, o Caxias venceu 25 a 19. Ruan, do Fla, com 23 pontos foi o cestinha. Vini Chagas fez 18.

Flamengo 2x1 Caxias do Sul Basquete

Jogo 4

Sexta-feira (2/5)

20h – Ginásio do Sesi (SporTV)