Em busca da liderança, Juventude encara o Grêmio pelo Brasileirão sub-20

Time sub-20 do Juventude pode chegar à liderança do sub-20 em caso de vitória nesta quarta-feira Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A gurizada jaconera tem mais um compromisso marcado pelo Brasileirão Sub-20. Pela sexta rodada do nacional da categoria, o Verdão encara o Grêmio. A partida será nesta quarta-feira (16), às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. O jogo terá transmissão em imagens da TV Papo.

O ingresso para assistir a partida será 2kg de alimento não perecível.

Invicto há quatro jogos, o time comandado por Filipe Dias tem 10 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão, com a mesma pontuação do vice-líder, o Palmeiras, e um a menos do que o líder Cruzeiro.

O Verdão pode chegar ao topo da tabela em caso de vitória e contando com tropeços de Cruzeiro e Palmeiras. A Raposa enfrenta o Flamengo, às 15h, e o time paulista encara o Cuiabá, às 16h.

A garotada alviverde vem de um empate, em 1 a 1, diante do Athletico, no Paraná, com gol nos acréscimos do segundo tempo. Já o Tricolor venceu o Fortaleza por 2 a 1. A partida foi no CT Hélio Dourado.

O Campeonato Brasileiro sub-20 teve início no dia 12 de março e a decisão está marcada para o dia 3 de setembro. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único. Após as 19 rodadas, os oito melhores times avançam para as quartas de final. Nas quartas de final e semifinal, os classificados serão definidos em jogos únicos. Na final, o campeão será conhecido em partidas de ida e volta.

Confira o serviço de jogo

Juventude x Grêmio

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 6ª rodada

Quarta-feira (16/04), às 15h

Estádio Homero Soldatelli

Ingresso: 2kg de alimento não perecível (exceto sal)

Portões abrem às 14h

Acesso torcida Juventude: Portão 6

Acesso torcida visitante: Portão 8