"Ele é um cara de palavra bem firme", diz goleiro do Caxias sobre novo técnico

Após se recuperar de uma lesão, Thiago reassumiu a titularidade do gol grená na Série C.

O primeiro contato do novo técnico, Júnior Rocha, com o grupo de jogadores do Caxias foi considerado positivo pelos atletas. O comandante chegou ao Estádio Centenário na quinta-feira (24) com a missão de classificar a equipe à segunda fase da Série C.