"É levantar a cabeça", afirma atacante do Juventude após pesadelo no Maracanã

Juventude segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude viveu um pesadelo na noite desta quarta-feira (16) no templo do futebol brasileiro. O alviverde não conseguiu ser competitivo diante do Flamengo e foi goleado ao natural. O time levou 6 a 0 no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

— É levantar a cabeça, pensar no Mirassol, que temos um confronto difícil em casa. É levantar a cabeça, trabalhar e buscar a vitória em casa contra o Mirassol — resumiu o atacante Giovanny ao Premiere.

Nenhum jogador do Juventude se destacou na partida em solo carioca. O time inteiro foi mal durante os mais de 90 minutos de jogo. Para este compromisso, duas novidades no time. A primeira delas foi o volante Davi Góes no lugar de Giraldo. A outra o centroavante Matheus Babi, que começou no lugar de Gabriel Taliari.

Nesta quinta-feira (17), a delegação alviverde retorna para Caxias do Sul. O time terá dois dias para treinar. No domingo de Páscoa, às 11h, o Ju recebe o Mirassol, no Estádio Alfredo Jaconi.