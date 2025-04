"É jogar com intensidade, personalidade e coragem", analisa Nenê após derrota do Juventude no Rio

Nenê entrou no decorrer do segundo tempo contra o Botafogo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude não conseguiu segurar o atual campeão brasileiro. Contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Verdão perdeu pelo placar de 2 a 0. Apesar do resultado negativo, o Juventude alternou bons momentos no jogo, mas pesou a qualidade do adversário e as oportunidades desperdiçadas pelo próprio alviverde.

Após o jogo, Nenê, que entrou na segunda etapa, analisou o primeiro desafio fora do Estádio Alfredo Jaconi:

— Foi uma coisa que eu falei no vestiário, que a gente tem que fazer a mesma coisa que faz dentro de casa. É jogar com intensidade, personalidade e coragem. Acho que o time teve um grande comportamento hoje, jogamos muito bem até o primeiro gol. Eles não tinham criado nada, nós tínhamos criado mais do que eles. É um time que foi campeão de tudo ano passado. Então, a equipe está de parabéns — declarou Nenê em entrevista ao Sportv.

O jogador de 43 anos entrou no segundo tempo, depois do Botafogo ter o terceiro gol anulado pelo VAR por impedimento. Para Nenê, os erros do time também pesaram para o resultado negativo.