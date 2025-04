Direção do Caxias avalia desempenho da equipe e trabalho do técnico Luizinho Vieira

Técnico Luizinho Vieira tem recebido muitas críticas. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O torcedor do Caxias se pergunta: quando o time vai ter uma grande atuação nesta temporada? A esperança era de que, após o Gauchão, com cerca de 45 dias sem jogos oficiais, o técnico Luizinho Vieira pudesse arrumar a equipe, que ainda ganhou sete caras novas para a disputa da Série C do Brasileiro.

E após duas rodadas pela competição nacional — com três pontos conquistados a duras penas sobre o Floresta, em casa, e a derrota de domingo para o Confiança, em Sergipe — o time segue sem jogar um bom futebol. Algo admitido pelo próprio técnico após o duelo em solo sergipano:

— Faz parte do processo de evolução, a gente teve várias dificuldades no início, é a reconstrução de várias peças que chegaram, e a responsabilidade total é minha de poder fazer o time ser mais competitivo, de produzir um futebol melhor, que dê inspirações para todos olharem e verem o Caxias um pouco melhor. Estamos trabalhando muito pra poder achar o famoso clique do time jogar por música.

O Grená até atingiu seus objetivos nos primeiros meses de 2025. Chegou à semifinal do Estadual, perdendo a vaga na final para a equipe viria a ficar com a taça, o Inter; avançou de fase na Copa do Brasil e ainda garantiu presença na edição de 2026 do torneio. Mas nada de convencer o torcedor, que segue na bronca com o desempenho do Grená em campo.

O que diz a direção?

Ainda em Aracaju-SE, após a derrota de virada para o Confiança, o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, tentou encontrar respostas para explicar o fraco futebol apresentado pela equipe.

— Agora temos que nos reagrupar, conversar, ver o que está errado, o que está certo, só não podemos perder a cabeça e destruir tudo o que se fez até agora. Temos que ter calma, consciência do que aconteceu — declarou para a Rádio Caxias.

E sobre a pressão ao trabalho de Luizinho Vieira, o dirigente não fez vista grossa.

— Estamos cientes do que vimos hoje (domingo), todo mundo viu, o presidente também enxergou. Então, a gente agora tem que sentar, conversar e encaixar as peças, né? Tem que ter uma mobilização, uma nova tomada. O Caxias está precisando fazer uma grande apresentação e eu achei que hoje nós íamos fazer essa apresentação, mas não aconteceu.

A delegação grená só retorna de Aracaju no final da noite desta segunda-feira (21). A reapresentação dos atletas será na quarta-feira (23), às 9h. O próximo desafio da equipe pela Série C é apenas na segunda-feira, dia 28, diante do Guarani, no Centenário.