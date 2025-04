"Dentro da estratégia, a gente fez um bom jogo", diz técnico do Caxias

Luizinho avaliou como positiva a estreia na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Após uma intertemporada de cinco semanas, o Caxias finalmente estreou na Série C. E foi com vitória. O time grená ganhou do Floresta-CE, por 1 a 0, com gol de Willen Mota, no segundo tempo. O adversário jogou com três zagueiros, uma linha de cinco e dificultou as ações ofensivas da equipe treinada por Luizinho Vieira.

— Foi o que a gente estudou do adversário ao longo da última semana para montar a estratégia. As informações que a gente colocou tinha um adversário sempre num bloco baixo, dificultando as ações e foi assim durante todo o jogo. Uma linha de cinco, com três zagueiros e dois atacantes de velocidade. Foi o modelo de jogo que nós trabalhamos. Era um jogo de paciência para trabalhar dentro do bloco. A gente teve dificuldades em boa parte do jogo. É pertinente porque é o primeiro jogo do campeonato, a estreia, a ansiedade. Tivemos o controle do jogo. Dentro da estratégia, a gente fez um bom jogo. Sempre é muito difícil enfrentar um adversário no bloco baixo — comentou o técnico Luizinho Vieira, que falou sobre a falta de criação:

— É difícil você trabalhar dentro do bloco do adversário. Temos que ressaltar que foi um adversário que se colocou num bloco baixo e pouco saiu. Então, a ênfase é estar compacto, num time bem treinado pelo Leston Júnior. Era um jogo de paciência. É um processo gradativo. Chegaram sete peças. É um crescimento ao longo do processo, de ter um jogo a altura da Série C desse ano, a mais difícil da história.

Mesmo com bastante tempo de preparação para a Série C, o time ainda não mostrou o futebol desejado pelo torcedor. As dificuldades geraram desconfiança de parte da torcida, que vaiou a equipe na saída para o intervalo. O técnico acredita no processo de entrosamento do time com os novos contratados para evoluir.