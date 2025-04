De virada, Juventude bate o Ceará e segue 100% no Alfredo Jaconi em 2025

Mandaca (C) marcou um dos gols da equipe alviverde. Fernando Alves / Juventude, Divulgação

O Juventude segue com 100% de aproveitamento no Estádio Alfredo Jaconi em 2025. De virada, o time de Fábio Matias derrotou o Ceará por 2 a 1, na tarde deste sábado (12), e chegou aos seis pontos no Brasileirão.

O Verdão, no momento, ocupa a liderança da competição. Mandaca e Matheus Babi fizeram os gols, um cada tempo. Aylon abriu o placar para os cearenses.

A próxima partida do Verdão no campeonato será diante do Flamengo, quarta-feira (16), às 21h30min, no Maracanã.

O JOGO

O começo de partida foi com um susto para o torcedor jaconero. Aos três minutos, em contra-ataque rápido, Galeano recebeu na área e finalizou forte. A bola desviou na marcação e Gustavo voou para fazer grande defesa.

Aos sete minutos, Taliari recebeu em profundidade e foi desarmado. No rebote, Giovanny finalizou longe do gol, na primeira tentativa alviverde. O time de Fábio Matias tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar oportunidades.

Aos 16, depois de roubada de bola de Mandaca no campo de ataque, Batalla finalizou rasteiro e Bruno Ferreira fez a defesa no canto. Em um duelo mais truncado, o Ju só voltou a levar perigo aos 24. Felipinho ganhou dividida no meio-campo e avançou em direção à área. O lateral chutou cruzado e Taliari não conseguiu desviar.

A melhor chance no primeiro tempo veio aos 32 minutos. Giovanny recebeu na meia esquerda, puxou para o meio e bateu colocado, perto do travessão, tirando o "uh" do torcedor.

Em um jogo equilibrado, o Ceará foi mais eficiente. Aos 40 minutos, Pedro Raul recebeu pela direita e fez a virada de jogo. Matheus Araújo escorou de cabeça e Aylon, com um leve toque, tirou de Abner e ficou cara a cara com Gustavo. Com frieza, o atacante deslocou o goleiro e fez 1 a 0.

A resposta foi imediata. Após cruzamento de Batalla para a área, Mandaca apareceu bem colocado para testar firme, sem chances para Bruno Ferreira: 1 a 1.

Ainda com uma reclamação contra a arbitragem, em lance na área do Ceará, o Juventude foi para o intervalo com um empate.

SEGUNDO TEMPO

Sem modificações dos dois lados, o jogo foi retomado com o Juventude levando perigo aos dois minutos. Ewerthon cruzou da direita e Mandaca, entre os zagueiros, finalizou de primeira sobre o gol.

Aos oito, mais uma boa jogada pelo lado direito. Ewerton tocou para Taliari, que deixou de calcanhar para Giraldo finalizar sobre o gol. O Ceará chegou com perigo em um chute de Aylon, sem direção.

Buscando melhorar o poderio ofensivo, Fábio Matias fez três mudanças aos 19 minutos, com as entradas de Jean Carlos, Ênio e Matheus Babi nas vagas de Mandaca, Batalla e Taliari.

E as trocas deram certo. Aos 23 minutos, Jadson deu lindo passe para Giovanny em velocidade. O atacante bateu cruzado e Matheus Babi, disputando com o zagueiro, empurrou para as redes: 2 a 1 Ju.

Aos 28, foi a vez de Jean Carlos quase fazer o terceiro. Ele recebeu de Ênio e, da entrada da área, bateu firme, rente à trave. Mesmo com as mudanças e a tentativa de pressão do Ceará, era o Juventude quem levava perigo. Aos 35, Jean Carlos fez grande jogada pela ponta esquerda e rolou para Jadson na entrada da área. O chute de primeira foi para fora.

Seguro na defesa e maduro pra manter a posse de bola no ataque, o Juventude confirmou mais um grande resultado dentro do Alfredo Jaconi, e a liderança momentânea na Série A: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Juventude 2x1 Ceará

Brasileirão - 3ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 32/2º), Abner, Adriano Martins e Felipinho; Giraldo (Davi, 40/2º), Jadson e Mandaca (Jean Carlos, 19/2º); Giovanny (Wilker Ángel, 43/2º), Batalla (Ênio, 19/2º) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 19/2º). Técnico: Fábio Matias

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos, 42/2º), Marllon, Willian Machado (Fernando Sobral, 25/2º) e Éder; Dieguinho, Lourenço (João Vitor, 40/2º) e Matheus Araújo (Rômulo, 25/2º); Galeano (Martínez, 30/2º), Aylon (Lelê, 30/2º) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Gols: Aylon (C), aos 40min, Mandaca (J), aos 45min, no primeiro tempo. Matheus Babi (J), aos 23min, no segundo.

Amarelos: Ewerthon (J); Galeano, Pedro Raul, Bruno Ferreira (C).

Árbitro: Lucas Casagrande, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta, todos do Paraná. VAR: Ilbert Estevam da Silva de São Paulo.