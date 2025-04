De referência técnica ao banco de reservas: Nenê vira a última opção de Fábio Matias no Juventude

Nenê chegou ao Juventude em 2023 e renovou por duas vezes o seu contrato com o clube. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nenê ainda está em atividade no Juventude. Apesar do torcedor vê-lo poucas vezes na equipe titular, ele desfruta de uma situação que pouco conviveu na carreira, o banco de reservas. Ele não foi titular em nenhum jogo sob o comando de Fábio Matias neste ano e virou última opção. A primeira é Mandaca, que foi contratado pelo Alviverde como volante. Depois vem Jean Carlos, que oscila. Por fim, o vovô garoto.

Apesar dos 43 anos, o atleta está em ótima condição física. Sem começar os jogos, o ritmo de jogo fica ainda mais prejudicado, pois ele tem sido opção mais nos instantes finais dos jogos. O atleta também tem como característica forte a bola parada, que pode decidir os jogos.

Possivelmente o ano de 2025 seja o último de Nenê no futebol profissional. Pela intensidade da Série A, o jogador não tem condições de suportar os 90 minutos. Contudo, mais de um tempo de jogo ele consegue atuar.

No Brasileirão de 2025, Nenê tem apenas dois jogos em seis rodadas disputadas. O tempo dele em campo não chegou aos 30 minutos. O meia-atacante tem 28 voltas no cronômetro nas partidas contra Botafogo e Mirassol. O atleta entrou no decorrer dos dois jogos e tem 17 minutos diante da Estrela Solitária e 11 contra o time paulista. Diante de Vitória, Ceará, Flamengo e Inter, ficou no banco acompanhando os jogos.

Em recente entrevista exclusiva ao Grupo RBS, o técnico Fábio Matias chegou a comentar sobre a situação de Nenê.

— Por onde ele jogou ele sempre foi referência, ele sempre foi titular, ele foi uma grande referência dentro do processo. E ele não aceita estar na reserva. Ele entende o momento. E isso é uma admiração que eu tenho, muito grande. Porque ele trabalha na mesma intensidade, nas mesmas cargas, no mesmo volume, no mesmo ímpeto. É um atleta que nos deu muitos pontos e vai nos dar muitos pontos na Série A do Campeonato Brasileiro — comentou o treinador.

Fábio Matias admitiu que conversou com Nenê sobre esse seu momento na carreira e disse que não será o técnico que vai o aposentá-lo. Contudo, o tempo de jogo de Nenê não demonstra isso.

— Eu não vou ser a pessoa que vai encerrar a carreira dele esse ano. Não vou ser responsável por isso, porque eu acredito muito que ele é uma peça importante ainda dentro do nosso cenário para a Série A do Brasileiro. Jogadores com a qualidade dele são diferentes. Trazem coisas diferentes dentro do jogo. É lógico, a questão física, a questão do volume, da intensidade do jogo, a gente sabe que isso talvez seja um fator que o prejudique. Mas com a bola, com as ações, a leitura, ele é diferente — declarou Fábio Matias, que completou:

— Ele sabe da importância que ele tem. A gente tem um cuidado também, muitas vezes, especial com ele. A gente mantém ele treinando praticamente toda a parte do treino, sem fazer alguns revezamentos, para que ele mantenha no nível alto de treinabilidade, para que não se machuque. E ele é um cara que se cuida muito.

APROVEITAMENTO DE NENÊ EM 2025

GAUCHÃO - 138 minutos

Inter 2x0 Juventude

Nenê jogou 19 minutos

Juventude 1x0 Guarany de Bagé

Nenê jogou 30 minutos

Caxias 0x2 Juventude

Nenê jogou 7 minutos

Juventude 3x1 São José

Nenê jogou 30 minutos

Avenida 1x1 Juventude

Nenê jogou 7 minutos

Juventude 2x1 Grêmio

Nenê jogou 45 minutos

COPA DO BRASIL - 7 minutos

Maringá 1x0 Juventude

Nenê jogou 7 minutos

BRASILEIRÃO - 28 minutos

Botafogo 2x0 Juventude

Nenê jogou 17 minutos