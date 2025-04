Contra o Inter, o Juventude pode ter novidades para jogo no Beira-Rio

Meia Jean Carlos é uma alternativa diante do Inter. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias terá mais dois treinamentos para definir o time do Juventude que enfrentará o Inter, sábado (26), às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe pode ter mudanças fora de casa, pois ainda não conseguiu bons resultados longe do Jaconi. Após perder para Botafogo e Flamengo, o treinador pode testar a formação com dois meias para preencher mais o meio-campo. Assim, a equipe contaria com Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos. O último jogaria mais pelo lado do campo para suprir a saída de um atacante.

O setor ofensivo contaria com um centroavante, Gilberto, e mais um extrema, Batalla ou Ênio. Gabriel Taliari é dúvida com uma inflamação no tornozelo. Matheus Babi tem lesão na coxa e volta somente no próximo mês.

A segunda mudança da equipe deve ser na lateral esquerda. Felipinho ainda não conseguiu se firmar na posição. Assim, Alan Ruschel pode retornar ao setor. A outra dúvida no time é na dupla de zaga. Após usar Abner e Adriano Martins, o treinador escalou Wilker Angel contra o Mirassol. Existe a possibilidade de Adriano voltar ao time ou Rodrigo Sam ser testado também ao lado do jovem Abner.

A equipe alviverde treina nesta quinta-feira pela manhã e finaliza a preparação com uma atividade na sexta também no começo do dia. Depois do almoço, a delegação embarca para Porto Alegre, onde entra em campo diante do Inter.