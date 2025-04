Conselho do Juventude será convocado para analisar prosseguimento ou não da proposta de SAF da Five Eleven

Estádio Alfredo Jaconi receberia melhorias na SAF. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O debate sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou um novo capítulo no Estádio Alfredo Jaconi. Na noite de segunda-feira (28), nas dependências do clube, foi realizada a apresentação inicial da proposta feita pela Five Eleven Capital para comprar uma possível SAF do Juventude.

A partir desta proposta, o modelo começa a ganhar um norte. Vale destacar que não é uma proposta final. Não existe ainda uma minuta de contrato.

A reunião contou com a participação dos integrantes dos conselhos Consultivo, de Administração e dois integrantes da diretoria executiva. O resultado foi de aprovação para prosseguimento da discussão do conceito no Conselho Deliberativo.

O próximo passo será exatamente a convocação dos conselheiros. Na semana que vem, o Conselho Deliberativo irá conhecer o conceito das tratativas entre o clube e a Five Eleven. Na sequência haverá votação para prosseguimento ou não das negociações.

Caso o conselho dê o aval positivo, as tratativas seguem para a formatação de um contrato, que deve levar mais um tempo de estudos. Somente após, a proposta final vai à votação com todo o contrato formalizado para mais uma votação. Caso a resposta seja negativa, o tema ganha rumo contrário no Estádio Alfredo Jaconi.

"CAIU NAS REDES"

Uma apresentação está circulando nas redes sociais com possíveis números do investidor na SAF Juventude e na Associação. A resposta dada ao Pioneiro é que os "slides" são antigos e estão desatualizados. Era um rascunho.

Um ponto muito discutido é quanto a uma possível situação envolvendo o Centro de Treinamentos do clube, que poderia ser comprado pelo investidor após um determinado período de tempo. Segundo apurou o Pioneiro, não seria simplesmente vender o CT, viria com outras proteções ao clube.

Os valores globais dos investimentos em dinheiro seriam maiores e não apenas os R$ 150 milhões que circulam. Outros pontos de receita também não aparecem na suposta apresentação, pelo apurado.

GATILHO DE PROTEÇÃO

Um gatilho que é trabalhado internamente é quanto a uma proteção que o Juventude teria, com pagamento anual de royalties, que deve ficar na casa dos 10% ao clube. Serviria como uma segurança caso a Associação Juventude tenha que reassumir o futebol em um futuro.

O investidor também aportaria recursos na infraestrutura do Estádio Alfredo Jaconi e no Centro de Treinamentos do Juventude com melhorias em tecnologia, por exemplo.

Entre os pilares que o Juventude não abre mão está o poder de veto para temas relacionados à tradição do clube, como símbolo, uniformes, cores e hino.

QUEM SÃO OS INVESTIDORES?

A Five Eleven Capital foi criada no ano passado e busca gerir cinco clubes no mundo. No Brasil, o interesse é no Juventude. Os demais clubes seriam em Portugal, Hungria, Espanha e Inglaterra. Além do Alviverde, há negociações com Debreceni da primeira divisão da Hungria. O time da Serra seria o único investimento do grupo na América Latina.