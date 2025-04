Conselho Consultivo do Juventude é convocado para tratar sobre o tema SAF

O grupo interessado teria como foco o futebol profissional e as categorias de base, com investimento ainda no Estádio Alfredo Jaconi e no CT. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude dará mais um passo no tema Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na próxima segunda-feira (28), o clube vai realizar uma reunião com seu Conselho Consultivo, que é composto por 12 ex-presidentes do alviverde.

O G12 irá abordar o tema SAF, que se encontra em um estágio inicial de negociação com a empresa Five Eleven Capital, que abriu negociações com alviverde. Conforme apurou o Pioneiro, a ideia da reunião, no Estádio Alfredo Jaconi, é ouvir os ex-mandatários.

Cada um poderá contribuir com sua experiência no comando do clube e como observam o assunto. O objetivo é ouvir e debater sobre o tema. Como o próprio nome já diz, o conselho é consultivo e não tem o poder de deliberar sobre algo.

Lembrando que a decisão final sobre o tema cabe ao Conselho Deliberativo (CD), que deve ser o último a ser convocado em caso de avanço. O CD é soberano em sua decisão. Esse processo pode durar todo o ano de 2025. Antes também existe o Conselho de Administração, composto por outros 10 dirigentes, entre eles o atual presidente do clube, Fábio Pizzamiglio.

No mês de novembro do ano passado, o Juventude foi procurado pela empresa Five Eleven Capital. O grupo espanhol abriu negociações para comprar uma possível SAF do Juventude. A empresa busca administrar cinco clubes no mundo, sendo um no Brasil e se interessou pelo Verdão. Os demais seriam na Bélgica, Espanha, Portugal e Inglaterra.

O diretor fundador da Five Eleven é Martin Ink. Ele é argentino, com experiência em empresas em seu país natal como diretor de investimentos, consultor em fusões e aquisições. Seu último projeto foi o maior Museu do Futebol do mundo, chamado Legends, localizado em Madrid, na Espanha, e na Arábia Saudita.

Antonio Cordón, com passagem por clubes da Europa como Monaco e Villarreal, é o diretor de futebol da Five Eleven. Cordón já esteve em Caxias do Sul e assistiu a estreia do Juventude no Brasileirão deste ano contra o Vitória, jogo que terminou com triunfo de 2 a 0 para o Alviverde.

Integrantes do Conselho Consultivo do Juventude

Adelar Santarem

Alfredo Sehbe

Carlito E. Chies

Gastão Brito

Gilson Tonet

Marcos Cunha Lima

Milton Scola

Paulo Zugno

Raimundo Demore

Sergio Florian

Sergio Tomazzoni