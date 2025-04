Conheça quem são os oito empresários por trás do grupo espanhol interessado no Juventude 

Homem forte do futebol Antonio Cordón (c) já trabalhou em clubes importantes da europa. Five Eleven / Divulgação

A empresa com sede em Madrid, na Espanha, Five Eleven Capital tem interesse em administrar uma possível Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventude. O grupo foi o primeiro a abrir negociações com o alviverde após aceitar negociar dentro das diretrizes do clube. Uma comissão de negociação foi criada. O primeiro contato com o alviverde foi no mês de novembro de 2024.

A ideia da Five Eleven é administrar cinco clubes no mundo, sendo um no Brasil. Os demais são na Espanha, Inglaterra, Bélgica e Portugal.

— Nossa visão é liderar o desenvolvimento global de talentos do futebol e estabelecer um ecossistema pioneiro que impulsione a excelência e o impacto positivo na comunidade. Queremos que a Five Eleven Capital seja reconhecida como uma força transformadora no futuro do futebol, deixando um legado de unidade global e paixão compartilhada que eleve o esporte a patamares sem precedentes — afirma a empresa em seu site oficial.

O grupo do Exterior é formado por oito pessoas. Todos com experiência no cenário internacional de negócios. O Pioneiro traz cada um dos dirigentes que compõem a Five Eleven Capital. Confira:

Martin Ink

Diretor Fundador

Martín é um empreendedor argentino com experiência em grandes empresas em seu país natal como diretor de investimentos e consultor em fusões e aquisições. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou em próprios projetos, cuidando de toda a estruturação, captação de recursos, formação de equipes e lançamentos de novas ideias. Seu último projeto é o maior Museu do Futebol do mundo, chamado Legends, localizado em Madrid e na Arábia Saudita. Ele lidera a Five Eleven Capital como Diretor Executivo e Fundador.

Andrés Tortarolo

Cofundador

Andrés é um profissional de marketing esportivo e entretenimento com mais de 25 anos de experiência no setor. Ele é o fundador do VANQUISH Sports & Media Group, uma holding que desenvolve negócios locais e internacionais por meio de seu ecossistema em esportes, música e conteúdo audiovisual. Ele faz parte da Five Eleven Capital como Diretor de Receita e Cofundador.

Víctor Muñoz

Diretor de Operações

Víctor tem quase 20 anos de experiência trabalhando nos departamentos financeiros de diversas empresas multinacionais em Madrid e Paris. Passou os últimos 5 anos de sua carreira profissional trabalhando na LaLiga, a primeira divisão do futebol da Espanha. Ingressou como diretor financeiro de todas as subsidiárias internacionais, supervisionando todas as receitas nacionais e internacionais provenientes da exploração da marca (patrocinadores, licenças e franquias), da fundação LaLiga e da SEFPSAU (empresa dedicada à instalação e manutenção de sistemas de segurança em estádios de futebol profissional). Posteriormente, atuou como CFO da Legends, o maior museu do futebol do mundo (a LaLiga detém 49% das ações da empresa). Atualmente, é Diretor de Operações da Five Eleven Capital.

Antonio Cordón

Diretor de Futebol

Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de liderança em renomados clubes de futebol na Europa e na Ásia, incluindo o desenvolvimento das categorias de base do Villarreal e do Monaco FC. Até fevereiro de 2023, atuou como Diretor Geral de Esportes do Real Betis. Em 1º de junho de 2023, Cordón assumiu a Diretoria de Futebol do Olympiacos FC, na Grécia. Também passou pelo Nottingham Forest da Inglaterra e Rio Ave, de Portugal.

Jesús Zamorano

Diretor financeiro

Jesús é um profissional financeiro com 10 anos de experiência em auditoria, controle interno e processos de avaliação de ativos e corporativos na EY (empresa de auditoria e consultoria). Além disso, sua carreira inclui um papel significativo na estrutura da LaLiga, onde supervisionou e controlou a alocação da receita de direitos televisivos (€ 1,5 bilhão/ano) entre os clubes da 1ª e 2ª Divisões. Ele supervisionou a relação financeira entre a RFEF e a LaLiga e implementou o projeto CVC-LaLiga Impulso, por meio do qual os clubes receberam € 2 bilhões. Posteriormente, como CFO de uma startup, liderou um crescimento exponencial, aumentando a receita de € 700 mil para € 6 milhões em dois anos, durante os quais também garantiu € 7 milhões em dívidas para financiar o crescimento.

David Rodríguez

Advogado

Especializado em direito desportivo internacional. Após sua passagem pelo Granada CF, da Espanha, como Chefe do Departamento Jurídico e Secretário do Conselho de Administração, ingressou na Five Eleven Capital para liderar o Departamento Jurídico. Ele é responsável por elaborar e supervisionar a documentação jurídica e contratual da empresa e de seus clubes.

Javier García

Negócios e operações

Especializado na indústria de Sportainment, com anos de experiência em empresas internacionais como DAZN e DBJC Consulting. Após participar da comercialização e exploração de direitos de mídia para entidades como FIBA (Basketball) ​​e EHF (Federação Europeia Handball) em todo o mundo, ele se juntou à equipe de operações da Five Eleven Capital como analista de investimentos para analisar e identificar oportunidades de investimento em diferentes mercados e trabalhar no desenvolvimento do modelo de investimento e gestão de ativos de futebol dentro do ecossistema.

Joana Patsy

Conselheiro de futebol da América do Sul e Europa