Conheça os valores que o Caxias ganhará na Série C e quando irá receber

O Caxias começa no próximo domingo (13), a sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo será às 16h, contra o Floresta-CE, no Estádio Centenário. E na semana de estreia o Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os valores que os clubes receberão e os prazos de pagamento.