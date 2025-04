Conheça o grupo interessado em comprar uma possível SAF do Juventude

Estrutura do Estádio Alfredo Jaconi receberia melhorias com a SAF. Porthus Junior / Agencia RBS

A informação que corria apenas nos corredores do Estádio Alfredo Jaconi ganhou as redes sociais e veio à tona no Pioneiro em GZH, na quinta-feira (18). O Juventude negocia com um grupo do exterior e pode se transformar em um Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O investidor é a Five Eleven Capital, que tem como lema "Um ecossistema de negócios de futebol". Esta é a mensagem que aparece no site do grupo.

— Five Eleven Capital é uma holding de futebol que cria uma rede de empresas e clubes independentes que operam de forma autônoma, mas permanecem interconectados dentro de uma estrutura unificada — se descreve a Five em seu portal.

A empresa é formada por oito pessoas, tem sede na Espanha e com dois fundos por trás. A ideia do grupo é administrar cinco clubes no mundo: Brasil, Bélgica, Inglaterra, Espanha e Portugal.

O diretor fundador é Martin Ink. Ele é argentino com experiência empresas em seu país natal como diretor de investimentos, consultor em fusões e aquisições. Seu último projeto foi o maior Museu do Futebol do mundo, chamado Legends, localizado em Madrid, na Espanha, e na Arábia Saudita.

A equipe ainda conta com o cofundador é Andrés Tortarolo, que ocupa o cargo de diretor de receita. Víctor Muñoz é o diretor de operações. Antonio Cordón, com passagem por clubes da Europa como Monaco e Villarreal, é o diretor de futebol da Five Eleven. O diretor financeiro é o Jesus Zamorano. David Rodríguez é advogado do grupo de investidores. Javier García ocupa a função de negócios e operações. Por fim, Joana Patsy é conselheiro de futebol na América do Sul e Europa.

— Nossa equipe é formada por profissionais altamente qualificados, com expertise multidisciplinar e vasta experiência no setor do futebol — afirma a empresa.