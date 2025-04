Conheça o elenco do Brasil-Far para a disputa da Divisão de Acesso

Elenco do Brasil-Far para a disputa da Divisão de Acesso. William Bertuol / Brasil-Far / Divulgação

O Brasil de Farroupilha começou a sua preparação para a Divisão de Acesso 2025. A apresentação aconteceu na quarta-feira (16). O evento, que aconteceu no Estádio das Castanheiras, reuniu atletas, comissão técnica e dirigentes, e marcou o início oficial das atividades do clube para a temporada. O time será treinado por Arilson Costa.

O elenco do Brasil-Far é formado por atletas contratados e também por jogadores oriundos das categorias de base. Entre as caras conhecidas está o lateral-direito Duda Haas, 30 anos, ex-Juventude. No futebol nacional, vestiu as camisas de CRAC-GO, Bahia de Feira-BA, Pelotas, Veranópolis, São Luiz e Maringá. Fora do país, passou pelo Dunav, da Bulgária, pelos finlandeses Kajaani e OTP e também o Almagro da Espanha.

O experiente lateral-esquerdo Diego Hoffmann, 32 anos, retorna ao clube para a sua quinta passagem. Revelado pelo Caxias, Diego já atuou por Criciúma, Juventude, União Frederiquense, Lajeadense e também atuou fora do estado, defendendo o Nova Mutum-MT e o Princesa dos Solimões-AM. No exterior, jogou no Lechia Gdansk, da Polônia.

— Montamos um elenco que quer vencer, que tem pretensões altas dentro da competição. Confio nos meus jogadores e sei que eles vão lutar muito por essa camisa — destacou o técnico Arilson.

Outro nome confirmado é o meia Alan Schons, 31 anos, que está na quarta passagem consecutiva no clube. Revelado pelo Juventude, atuou por seis temporadas na Europa. Em Portugal, defendeu o Moreirense e foi campeão da Taça da Liga Portuguesa. Depois ainda jogou pelo Penafiel.

O atacante Marcos Paulo, 30 anos, que surgiu no Caxias e passou pelo Grêmio também está no elenco. O jogador tem passagens por Aimoré, Concórdia-SC, Americano-RJ, Hercílio Luz-SC, Boa Esporte-MG, Ferroviária-SP, Pelotas, Guarany de Bagé, Esportivo, São Joseense-PR e, mais recentemente, Desportiva Ferroviária-ES. No currículo, também carrega uma experiência internacional pelo Stabaek, da Noruega.

Estreia

O Brasil-Far estreia na Divisão de Acesso, diante do Real Sport Club, em Tramandaí, no dia 17 ou 18 de maio.

Elenco profissional

GOLEIROS

Guilherme, Iago e Pablo

LATERAIS

Diego Hoffmann, Duda Haas, Pablo e Peixoto

ZAGUEIROS

Carioca, Lucas Wendel, Rafael Klein e Vitor Lottis

VOLANTES

Adenilson, Alan Schons, Foiatto, Jocenir, Lucas Oliveira e Vitório

MEIAS

Cadu Padilha, Gregory, Gustavo Torres, Lucas Gomes e Maurício

ATACANTES:

Denílson, Dinamite, Giovanni, Helamã, Marco Antônio e Marcos Paulo

Comissão técnica – Temporada 2025

Treinador: Arilson Costa;

Auxiliar técnico: Carlos Eduardo Pereira (Carlinhos);

Preparador físico: Deivid Souza da Silva;

Preparador de goleiros: Dionatan Rodrigues (Cachoeira);

Médico: Dr. Felipe Krindges

Fisioterapeuta: Bianca de Castro e Lucas Lotti

Massoterapeuta: Jefferson Oliveira

Roupeiro: Cesar Silva (Edinho)