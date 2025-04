Confira o caderno digital com a rodada do Brasileirão desta quarta-feira

Ju foi presa fácil no confronto desta quarta-feira no Maracanã.

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro teve os três times gaúchos em campo nesta quarta-feira (16). E a noite não foi boa para nenhum deles. O Juventude acabou goleado no Maracanã, por 6 a 0.

Mais cedo, o Grêmio foi derrotado pelo Mirassol, em jogo que decretou a demissão do técnico Gustavo Quinteros, e o Inter levou 1 a 0 do Palmeiras.

