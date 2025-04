Confira as estreias dos times caxienses no Gauchão Sub-20

São José é o atual campeão da competição. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Gauchão Sub-20 começou neste sábado (19), e três times de Caxias do Sul já conheceram seu primeiro resultado no Estadual de 2025.

Na primeira partida do campeonato, o Juventude venceu o São Luiz no Homero Sodatelli pelo placar de 1 a 0, com gol do atacante Rafael Pinna. No próximo sábado (26), encara o Internacional, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 15h.

Na Fundação Marcopolo, a equipe da Apafut empatou com o São José em 1 a 1, com gols de Locatelli, para os caxienses e Arthur Riquelme, para o clube da capital.

O Caxias perdeu para o Grêmio por 2 a 1, no CT Hélio Dourado. Alexsandro e Fernando marcaram para o Tricolor, enquanto Erik Barbosa descontou para o Grená.

Pela segunda rodada, Caxias e Apafut se enfrentam no domingo (27), no Campo do Bangu, às 15h, sendo o primeiro duelo entre serranos do Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2025.

O Gauchão Sub-20 conta com 15 equipes, divididas em dois grupos. No Grupo A estão Apafut, Brasil de Farroupilha, Caxias Grêmio, Ivoti, Real SC, São José, Ypiranga. O Grupo B, por sua vez, tem Brasil de Pelotas, Cruzeiro, Esportivo, Internacional, Juventude, Novo Hamburgo e São Luiz.

Na primeira fase, as equipes jogam entre si dentro das chaves em turno único, com os quatro melhores de cada grupo avançando para os playoffs. As quartas de finais, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta. O último colocado na classificação geral é rebaixado para o Gauchão Sub-20 A2 2026.

Jogos dos caxienses na 1ª rodada: