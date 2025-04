Confiança x Caxias: horário, escalações e onde assistir ao jogo pela Série C

Confiança e Caxias se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (20). A partida acontece na Arena Batistão, em Aracaju-SE, a partir das 16h30min.

O Grená estreou na competição com vitória de 1 a 0 sobre Floresta, no Estádio Centenário. O centroavante Willen Mota marcou para o time de Luizinho Vieira. Já os sergipanos sofreram um duro golpe na largada: derrota de 3 a 0 para o Botafogo, na Paraíba.

Prováveis escalações:

Arbitragem para Confiança x Caxias

Tarcisio da Silva, auxiliado por Lorival das Flores e George Nogueira. O trio é do Rio Grande do Norte. Quarto árbitro: Jackson Sobrinho-SE

Onde assistir a Confiança x Caxias

Como chegam

O Caxias deve ter mudanças em relação ao time que venceu na estreia o Floresta. Pedro Cuiabá deve voltar ao meio-campo no lugar de Kelvyn. No ataque, o centroavante Eduardo Mello pode deixar a equipe para a entrada do meia Yann Rolim.