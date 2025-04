Como está a preparação do Glória para a Divisão de Acesso

Elenco do Glória para a disputa da Divisão de Acesso. Lenita Maraschin / Glória / Divulgação

O Glória, um dos representantes da Serra Gaúcha na Divisão de Acesso, já está na preparação para a competição. O time de Vacaria começou a pré-temporada, sob o comando do técnico Leandro Machado, no dia 10 de abril.

No elenco, o Glória tem o zagueiro Xandão, 34 anos, remanescente do ano passado. Um dos reforços é o meio-campista Juninho, 38 anos, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo em 2017. Outro conhecido do torcedor é o atacante Tcharles, campeão da Copa FGF em 2021.

Na comissão técnica, o experiente Leandro Machado, 61 anos, que será auxiliado por Haroldo Santos. Na preparação física, Marco Aurélio Oliveira da Silva. Chico Alvez é o preparador de goleiros.

Na quarta-feira (23), o Glória tem o primeiro jogo-treino. Será diante do Sindicato dos Atletas, às 15h, em Vacaria. Na segunda-feira (28), às 15h, encara o Caxias, em Caxias do Sul.

O Leão da Serra estreia diante do Santa Cruz, no estádio Altos da Glória, no dia 17 ou 18 de maio. A Federação ainda não divulgou a tabela detalhada da competição.

A competição neste ano será diferente e terá turno único na primeira fase. O torneio tem início previsto para o dia 17 de maio e o término em 31 de agosto. O campeão e o vice garantem o acesso ao Gauchão 2026.

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, com os oito melhores se classificando às quartas de final. Os últimos dois colocados serão rebaixados para a Terceirona Gaúcha. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.

A Serra estará representada por cinco times: Brasil-Far, Glória, Esportivo, Veranópolis e Gramadense.

Elenco do Glória

Goleiros: Emanuel Salomão, Igor e Paulo Vitor

Laterais-direitos: João Matheus, Carlos Ademir e Tonchi Gonzalez

Laterais-esquerdos: Ednei e Gabriel Kenji

Zagueiros: Xandão, João Renato, Parrudo, Henrique Gigante e Vinicius Brito

Volantes: Bruno Domingues, Gabriel Soares, Tiago Cunha, Júlio Cesar, Tiago Correia e Juninho Silva

Meias: Augusto, Rian e Dos Santos