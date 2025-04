Com série empatada, Caxias do Sul Basquete encara o Flamengo nos playoffs

Partida será no Rio de Janeiro. Paula Reis / CRF,Divulgação

Após a vitória histórica no segundo jogo dos playoffs do NBB, o Caxias do Sul Basquete enfrenta o Flamengo novamente. A partida número três será nesta terça-feira (29), às 21h, no Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Depois de sofrer uma dura derrota em casa no primeiro jogo das oitavas de final do NBB, o Caxias do Sul Basquete venceu o Flamengo por 78 a 76, no domingo (27), e igualou a série dos playoffs. O grande destaque foi Shamell, com 25 pontos. Léo Cravero, com 17 pontos e nove rebotes, e Vini Chagas, com 17 pontos, também tiveram grande atuação e tentarão repetir nesta terça-feira.

Independente do resultado desse confronto, o jogo quatro, em Caxias do Sul está garantido. Será na próxima sexta-feira (2), às 20h, no Ginásio do Sesi.

A fase de mata-mata ocorre no formato melhor de cinco jogos, com a maioria das partidas na casa do time que teve a melhor campanha. A série começou na casa do time de campanha inferior, vai para dois jogos no ginásio que ficou mais acima da tabela. O quarto jogo volta para onde foi o primeiro e o quinto será onde ocorreu os duelos 2 e 3.

Flamengo (2º) 1x1 Caxias do Sul Basquete (15º)