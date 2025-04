Com portões fechados e time reserva, Caxias vence jogo-treino contra o Gramadense

A segunda-feira (14), pós-estreia do Caxias com vitória na Série C, foi de jogo-treino para os reservas. O time grená enfrentou o Gramadense, que disputa a Divisão de Acesso e venceu por 3 a 1, no Estádio Centenário. A atividade foi com portões fechados à imprensa e à torcida. Os gols grenás foram de Calyson, Iago e Richard.