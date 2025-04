Com o término da segunda rodada, saiba como está a posição do Caxias na tabela da Série C

Contra o Confiança. equipe grená conheceu a primeira derrota na competição. Luiz Neto / ADC/Divulgação

Dois jogos finalizaram a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes.

Em Tombos, os donos da casa venceram o Figueirense pelo placar de 3 a 2. Com o resultado, o Tombense tirou o Grená do G-8 e chegou ao quarto lugar na tabela, com quatro pontos.

Já no Frasqueirão, em Natal, ABC e CSA ficaram no 1 a 1. O resultado foi bom para o Caxias, que se manteve à frente dos dois na classificação.

No entanto, o Caxias termina a segunda rodada na nona colocação da tabela, com três pontos. O Grená era o quinto colocado, mas perdeu para o Confiança de virada, no domingo, e saiu do G-8 na classificação geral.

— Dentro do que a gente projeta, para alcançar o primeiro objetivo do ano, faltam 19 pontos para a gente poder fugir do rebaixamento. Uma situação que o Caxias sofreu ano passado. Então, a projeção é que com 22 pontos a gente se afaste a zona de rebaixamento. E uma margem de mais oito pontos (totalizando 30) para poder chegar à classificação — calculou o técnico Luizinho Vieira.

Classificação