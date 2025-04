Com novidades na defesa, Juventude está escalado para enfrentar o Ceará

O Juventude entra em campo, às 16h, deste sábado (12), para enfrentar o Ceará. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi e é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Matias escalou o time para o confronto.

A equipe alviverde inicia com: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Giovanny, Batalla e Gabriel Taliari.

No banco ficam Marcão; Nenê, Matheus Babi, Marcos Paulo, Alan Ruschel, Galego, Jean Carlos, Petterson, Davi, Reginaldo, Ênio e Vitor Pernambuco.

A equipe alviverde vem de uma derrota para o Botafogo, no último final de semana. A partida foi vencida pelo time carioca por 2 a 0. Já o Ceará está invicto na competição com uma vitória contra o Grêmio e um empate diante do Bragantino.