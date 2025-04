Com lesão muscular, atacante deve desfalcar o Juventude contra o Inter

Matheus Babi em treinamento no CT do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O centroavante Matheus Babi foi ausência do Juventude no empate em 2 a 2 contra o Mirassol, pela quinta rodada do Brasileirão. O jogador teve constada uma lesão muscular na coxa e deve desfalcar o Verdão na próxima partida.

No sábado (26), o Juventude enfrenta o Inter, às 16h, no estádio Beira-Rio, e o centroavante deve continuar de fora. Babi foi titular contra o Flamengo, na derrota por 6 a 0. No entanto, ele foi substituído no intervalo da partida, quando Gilberto entrou na equipe alviverde para a segunda etapa.

Matheus Babi foi contratado pelo Juventude para a disputa do Brasileirão. Ele conseguiu liberação junto ao Athletico para ser reforço alviverde até o final de 2025, com opção de renovação do contrato. Neste ano, o jogador marcou dois gols em oito partidas pelo clube paranaense.

Pelo Juventude, o atacante estreou diante do Botafogo, quando atuou por 17 minutos. Na rodada seguinte, marcou um dos gols da vitória diante do Ceará, por 2 a 1. Contra o Flamengo, começou como titular e foi substituído no intervalo por conta de dores na coxa, que depois foi confirmada como lesão.