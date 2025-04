Com gol aos 44 minutos, Juventude busca empate contra o Athletico pelo Brasileirão sub-20

O Juventude entrou em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time do técnico Felipe Dias enfrentou o Athletico-PR fora de casa. A equipe empatou o compromisso na tarde desta quinta-feira (10), no Centro de Treinamentos do Caju, onde o Furacão realiza as atividades. O placar foi de 1 a 1, com gol de empate alviverde, marcado por Pinna, aos 44 minutos do segundo tempo.