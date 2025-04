Com Ênio à disposição, Juventude encerra preparação para enfrentar o Ceará

Técnico Fábio Matias teve uma semana completa para trabalhar. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Com uma atividade na manhã desta sexta-feira (11), no Centro de Treinamentos (CT), o Juventude encerrou a semana de preparação para enfrentar o Ceará. O duelo com o vozão será neste sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O time do técnico Fábio Matias deve ter ao menos uma mudança. O goleiro Gustavo se recuperou de uma lesão na coxa e voltou aos treinos. Ele sentiu na semifinal do Gauchão contra o Grêmio. Nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, ele foi desfalque e Marcão assumiu a posição contra o Vitória e Botafogo.

O Juventude não divulgou lista de relacionados para a partida contra o Ceará. Ênio foi reintegrado ao longo da semana, após o alerta que a Confederação Brasileira Futebol (CBF) recebeu de uma suposta manipulação na primeira rodada do Brasileiro, no cartão amarelo que o atacante levou contra o Vitória. O jogador fica à disposição para o jogo. A tendência é que não comece entre os titulares e fique no reservado.

A dúvida é se o treinador vai manter Petterson no ataque, pelo lado esquerdo, no lugar de Ênio. A outra opção seria Giovanny. Mandaca deve seguir como homem de criação, com Jean Carlos e Nenê no banco. Nas demais posições, o time alviverde deve ser o mesmo das últimas partidas do Brasileiro.