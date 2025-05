Com duas ausências, Caxias se prepara para a partida com o Figueirense

Júnior Rocha tem semana cheia para fazer ajustes na equipe. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha comandou mais um treinamento com o grupo de atletas do Caxias na tarde desta quarta-feira (30). A atividade ocorreu no CT Baixada Rubra.

Depois de vencer o Guarani, na segunda-feira (28), o Grená se prepara para encarar o Figueirense, em Florianópolis pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. E como este duelo ocorre apenas no dia 5, o treinador aproveita para fazer ajustes na equipe, especialmente do meio pra frente.

Defensivamente, a equipe já esteve com outro posicionamento em campo, numa linha de cinco homens, com o volante Vini Guedes juntando-se aos zagueiros.

— É algo que a gente vem trabalhando dia a dia, e agora com as semanas abertas de treinos, vamos conseguir trabalhar cada vez melhor. E deu pra ver na segunda também um pouquinho na troca de postura. Temos muito mais pra evoluir ainda, tanto na questão ofensiva como em outros pontos — avaliou Vini Guedes.

Apenas o centroavante Gustavo Nescau (na transição física) e o volante Lorran (com dores no adutor da coxa) seguem de fora das atividades com bola.