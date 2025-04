Com dois acessos na Série C, goleiro do Caxias projeta sequência na competição

Thiago Coelho iniciou a Série C como titular do Caxias. Luiz Erbes / S.E.R Caxias / Divulgação

O Caxias iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro com três pontos. Na estreia, o time grená venceu o Floresta-CE por 1 a 0, no Estádio Centenário. Agora, já projeta os próximos compromissos. Pela segunda rodada, a equipe vai até Sergipe encarar o Confiança, domingo (20), às 16h30min, na Arena Batistão, em Aracaju.

Com vasta experiência na competição, o goleiro Thiago Coelho mostrou solidez para garantir o resultado positivo e demonstrou confiança no projeto da equipe para a temporada.

Antes de chegar ao Caxias, Thiago Coelho já havia conquistado dois acessos na Série C, um pelo Remo e outro pelo Paysandu, e conhece bem os caminhos do torneio nacional. A experiência acumulada ao longo dos anos permite ao goleiro ter uma leitura clara sobre os desafios e estratégias necessárias para avançar de fase.

— Vencer na estreia é o melhor resultado possível. Você começa o campeonato com o pé direito, com três pontos e já vai para o topo da tabela. Isso é muito importante, ainda mais num campeonato como a Série C que tem 19 jogos. Nós temos 10 partidas fora e nove em casa. Em todos os jogos em Caxias do Sul, nós temos que procurar vencer e sempre somar pontos. Temos vários objetivos no campeonato e começar com vitória é de suma importância — disse o goleiro.

Além da vitória, o desempenho coletivo da equipe também foi motivo de destaque. Thiago ressaltou o trabalho desenvolvido pelo técnico Luizinho Vieira e a proposta de jogo do Caxias, de ser um time com intensidade, posse de bola e controle do adversário.

— Temos um treinador que tem uma ideia de jogo bem definida. O time busca controlar o ritmo da partida, marcar o adversário em cima, procurando estar sempre trocando passes. Podem esperar do Caxias uma equipe com ritmo intenso e que procura as vitórias em todas as partidas — destacou o goleiro.

Com o conhecimento em outras campanhas na Série C, Thiago reforça que a competição exige um planejamento estratégico bem definido. O foco, segundo o goleiro, deve ser total em cada rodada, encarando todos os confrontos como verdadeiras decisões.

— Tive a oportunidade de jogar algumas vezes esse campeonato, com dois acessos. É uma competição cheia de particularidades. Como disse, precisamos alcançar a pontuação para conquistar a classificação, entendendo bem a competição. Precisamos usar a matemática a nosso favor, buscando somar o maior número de pontos o mais rápido possível para alcançarmos a primeira meta, que é a classificação. Diferentemente das Séries A e B, temos menos partidas para conseguir os nossos objetivos. Na Série C, todo jogo deve ser encarado como final porque toda pontuação é importante. Acho que esse é o segredo do campeonato — finalizou Thiago.