Com desfalque, Juventude chega a Porto Alegre para enfrentar o Inter

O Juventude chegou por volta das 17h em Porto Alegre, no hotel onde a equipe está concentrada na capital. O alviverde entra em campo neste sábado (26), às 16h, contra o Inter. O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

A equipe tem dúvidas na sua formação. A delegação chegou a Porto Alegre com um desfalque no setor ofensivo. Com uma inflamação no tornozelo, o atleta Gabriel Taliari não acompanhou o time alviverde. Para a função centralizada no ataque, o técnico Fábio Matias conta com Gilberto e Galego.