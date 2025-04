Com cinco empates, equilíbrio marca a primeira rodada da Série C: "Não vai ter jogo fácil nessa competição"

Grupo de atletas do Grená comemorou estreia com vitória na competição nacional. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dos dez jogos que abriram o Campeonato Brasileiro da Série C no fim de semana, metade deles terminaram empatados. Das 20 equipes que entraram em campo, apenas cinco iniciaram a competição com vitória. Dentre elas, o Caxias.

Mesmo à base de muito suor e até de vaias do torcedor, especialmente direcionadas ao técnico Luizinho Vieira, o Grená venceu o Floresta com gol do estreante Willen Mota no domingo.

A rodada terminou na segunda-feira (14) com a vitória do Londrina sobre o Ypiranga, por 3 a 1, no Paraná.

Além do Caxias, Itabaiana, Maringá, Londrina e Botafogo-PB saíram vitoriosos na 1ª rodada, sendo que os paraibanos lideram a classificação por aplicarem 3 a 0 no Confiança, justamente o próximo adversário da equipe grená, no domingo (20).

O time de Luizinho encerrou a primeira rodada na quinta colocação, após conquistar seus primeiros três pontos.

— Não vai ter jogo fácil nessa competição, a coisa está equilibrada. Temos que comemorar o 1 a 0, a vitória que nos deixa melhor para o futuro e é importantíssima para o grupo, para a torcida, para o Caxias — avaliou o vice de futebol José Caetano Setti.

O dirigente também comemorou o fato da competição reservar semanas cheias para o grupo de atletas treinar, com jogos apenas aos fins de semana. Além de evitar desgaste pelas longas viagens em um país com dimensões continentais.

— Por vezes você vai passar metade da semana viajando. Então, ainda bem que temos uma semana para a gente poder se locomover, para podermos nos preparar. Tem momentos que vamos ter que poupar alguns jogadores e o Caxias tem plantel para fazer isso, se necessário for — avaliou o dirigente grená.