Com a confiança em alta, Juventude encara o Flamengo no Maracanã

Goleiro Gustavo foi contratado na virada do ano. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

As três primeiras atuações do Juventude no Campeonato Brasileiro 2025 foram com a régua para cima. O time tem duas vitórias e uma derrota. O único resultado negativo foi diante do atual campeão Botafogo, mas a equipe não apresentou um mau futebol, só não conseguiu ser efetivo.

Agora, o técnico Fábio Matias terá mais um grande desafio pela frente. O time vai encarar o todo poderoso Flamengo. A partida será no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16), às 21h30min. O combustível para tentar surpreender o Mengão vem das próprias atuações que a equipe alviverde demonstrou neste começo de Nacional.

— Vamos com bastante confiança. A gente confia muito no nosso time, nas nossas capacidades, sabemos que a gente vai ter que competir bastante lá, é uma grande equipe, é uma equipe que nos últimos anos aí conquistou tudo, mas nada é impossível. Sabemos das nossas capacidades, e vamos pra lá com uma expectativa muito boa de fazer um grande jogo e trazer pontos — comentou o goleiro Gustavo.

O arqueiro voltou a ser titular do Juventude na terceira rodada do Brasileirão. Terceiro colocado na tabela de classificação, com um ponto atrás do líder e do vice, Flamengo e Palmeiras, o Juventude quer aproveitar a boa arrancada para tirar pontos de um dos postulantes ao título.

— Sabemos que é muito importante iniciar bem o campeonato. É claro que faltam muitos jogos ainda, temos os pés no chão, a gente sabe da dificuldade do campeonato, equipes com investimentos de times de Europa. Então, a gente tem os pés no chão, a gente sabe que o trabalho, no dia a dia, ele é muito importante, e conhecendo o campeonato, sabendo das dificuldades. Avalio que é um início muito bom de campeonato, e a gente espera manter essa regularidade, para que possamos conquistar os nossos objetivos — comentou o goleiro alviverde.

Agora é dar sequência, porque a gente tem muita coisa para construir ainda GUSTAVO Goleiro do Juventude

Gustavo chegou ao Juventude para suprir a saída do goleiro Gabriel Vasconcellos. O atleta já conhece a Série A. Na temporada passada, foi um dos destaques do Criciúma. Desde 2021 ele defendia o Tigre. Neste ano, ele tem 12 partidas com a camisa do Verdão e está se consolidando como titular da posição.