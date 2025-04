Com 100% em casa, Juventude enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão sub-20

O Juventude enfrenta, nesta quarta-feira (30), o Fluminense, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo será no Estádio Homero Soldatelli, às 15h. O ingresso para assistir a partida será 2kg de alimento não perecível. O confronto terá transmissão com imagens da TV Papo.