Cinco nomes que podem assumir o Caxias após a saída de Luizinho Vieira

Substituto de Luizinho Vieira deve estrear contra o Guarani, na segunda-feira (28). Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias busca um novo técnico após a demissão de Luizinho Vieira depois de 14 jogos no comando da equipe em 2025. A saída do treinador foi anunciada na manhã desta terça-feira (22).

Com base no perfil traçado pelo clube e no relacionamento de alguns profissionais com o vice de futebol grená, José Caetano Setti, o Pioneiro elencou cinco profissionais que podem pintar no Estádio Centenário.

A direção quer anunciar o novo comandante a tempo dele estrear na próxima rodada da Série C do Brasileiro, quando o Caxias recebe o Guarani, na segunda-feira (28).

1. Luiz Carlos Winck

o treinador tem um acerto para comandar o Manuara-AM. Porthus Junior / Agencia RBS

O treinador de 62 anos tem duas passagens pelo Caxias, entre 2016 e 2017 e 2018. Mas depois de comandar o Brasiliense, onde estava na atual temporada, o treinador tem um acerto para dirigir o Manauara-AM na disputa da Série D do Brasileiro e teria que haver um acordo com o clube de Manaus para sua vinda ao Centenário.

2. Pingo

O técnico de 57 anos está sem clube desde sua saída do Brasil-Pel . Antonio Valiente / Agencia RBS

Elogiado internamente por sua passagem no Estádio Centenário em 2019, Pingo é uma possibilidade de acerto com o Caxias. Seria também uma possibilidade de aparar arestas que ficaram escondidas desde sua estranha saída em meio à disputa da Série D, quando o time tinha um bom desempenho em campo. O técnico de 57 anos está sem clube desde sua saída do Brasil-Pel durante o Gauchão.

3. Paulo Henrique Marques

o treinador de 60 anos voltou a trabalhar em 2025 e está atualmente no Aimoré Porthus Junior / Agencia RBS

Com a saída de Pingo em 2019, Paulo Henrique Marques foi contratado para substituí-lo. E mesmo não conquistando o acesso diante do Manaus, o treinador deixou uma boa impressão entre os dirigentes. Depois de passar por um problema de saúde no ano passado quando dirigia o Veranópolis, o treinador de 60 anos voltou a trabalhar e está atualmente no Aimoré.

4. Júnior Rocha

Aos 44 anos, Júnior Rocha está sem clube atualmente Carolina Borges / Ferroviária SAF/Divulgação

Júnior Rocha comandou o acesso da Ferroviária à Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Mas ele foi demitido em fevereiro de 2025 após uma sequência de resultados ruins. Aos 44 anos, o profissional está sem clube atualmente.

5. Thiago Carvalho

O treinador de 36 anos é rival do Caxias na Série C e está atualmente no Figueirense. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação