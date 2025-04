CBF escala árbitro envolvido em polêmicas para apitar Inter x Juventude

Árbitro Flávio Rodrigues de Souza, 44 anos, do quadro paulista da Fifa, comanda a partida no Beira-Rio. Porthus Junior / Agencia RBS

O jogo entre Inter x Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (26), às 16h, no estádio Beira-Rio, terá como árbitro Flávio Rodrigues de Souza, 44 anos, do quadro paulista da Fifa, que esteve envolvido em polêmicas recentes.

Flávio comandou o empate em 0 a 0, entre Inter e Fortaleza, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão. O time colorado reclamou de pênalti que não foi marcado aos 23 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, David Luiz tentou afastar e acabou chutando a cabeça do zagueiro Rogel.

Ainda neste ano, no Paulistão, Flávio se envolveu em mais uma polêmica. Na semifinal entre Palmeiras e São Paulo, um pênalti marcado pelo árbitro definiu a vitória palmeirense por 1 a 0. A decisão revoltou o Tricolor e, depois, a Federação Paulista reconheceu o erro.

No ano passado, Flávio Rodrigues de Souza ficou quatro rodadas do Brasileirão sem trabalhar, por conta de uma “reciclagem”. O afastamento aconteceu após um erro no jogo entre Vitória e Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, Flávio marcou dois pênaltis polêmicos para o Vitória.

No primeiro, o VAR ajudou e corrigiu, mas na segunda ocasião, aos 44 do segundo tempo, o pênalti foi marcado e gerou reclamação do Tricolor. Após o erro, ele foi afastado pela CBF e só retornou na 36ª rodada, na vitória do Juventude por 3 a 2 diante do Atlético-MG.

ESCALA PARA INTER X JUVENTUDE

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza-SP

Auxiliar: Neuza Inês Back-SP

Auxiliar: Evandro de Melo Lima-SP

Quarto árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn-RS

VAR: Ilbert Estevam da Silva-SP

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura-SP

AVAR2: Adriano de Assis Miranda-SP