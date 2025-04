Caxias x Floresta-CE: onde assistir, escalações e horário pela Série C 2025

Caxias e Floresta se enfrentam no Estádio Centenário. Arte / Pioneiro

Vai começar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias entra em campo, neste domingo (13), às 16h, no Estádio Centenário diante do Floresta-CE.

Na primeira fase do torneio, que termina no dia 31 de agosto, o Caxias disputará nove partidas em casa e 10 como visitante. A competição terá o mesmo regulamento dos anos anteriores. São 19 rodadas, ou seja, turno único. Ao todo serão 27 datas com encerramento previsto para 26 de outubro.

Os oito primeiros avançam à segunda fase, quando serão divididos em dois grupos. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso.

Prováveis escalações:

CAXIAS

Thiago Coelho (Victor Golas); Ronei, Lucas Cunha, Alisson (Alan) e Marcelo; Vini Guedes, Cuiabá, Tomás Bastos; Eduardo Melo, Skilo e Willen Mota. Técnico: Luizinho Vieira

FLORESTA

Dalton; Matheus Ludke, Rafael Luiz, Ícaro e Rafael Furlan; Robson Alemão, Pablo e Guilherme Nunes; Romarinho (Everton Lino), Rubens e Léo Pimenta. Técnico: Leston Júnior

Arbitragem para Caxias x Floresta

Luiz Augusto Silveira Tisne-SC, auxiliado por Luciane Rodrigues dos Santos e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz.

Onde assistir a Caxias x Floresta

O Nosso Futebol anuncia a transmissão com imagens no youtube;

O Futebol da Gaúcha começa às 15h30min na Rádio Atlântida Serra 105.7 FM e em GZH na opção Serra.

Como chegam

Após ser semifinalista do Gauchão e chegar até a segunda fase da Copa do Brasil, o Caxias inicia a sua principal competição da temporada. O time grená tem como objetivo o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Para isso, o Caxias recebeu sete reforços para a competição nacional. Chegaram os atacantes Andrew, Douglas Skilo, Eduardo Melo e Petterson, além do centroavante Willen Mota, do meia Yan Rolim e do volante Eliedson.

Já o Floresta começou o Estadual sob o comando do técnico Marcelo Chamusca. Na primeira fase do cearense, foram cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sete gols marcados e oito sofridos.

Com isso, o time foi para o quadrangular do rebaixamento no estadual. Depois de três jogos e sete pontos somados, conseguiu escapar da Segunda Divisão.