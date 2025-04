Caxias vence o Guarani por 2 a 0 na estreia do técnico Júnior Rocha

Welder decretou o 2 a 0 no segundo tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

Na estreia do técnico Júnior Rocha, o Caxias venceu o Guarani por 2 a 0, no Estádio Centenário, na noite de segunda-feira (28). Os gols grenás foram de Douglas Skilo e Welder.

Com o resultado, o time subiu na tabela de classificação e encerra a terceira rodada da Série C em sexto lugar, com seis pontos, dando mais tranquilidade para o novo comandante trabalhar seu time a partir de agora.

Poucas emoções, mas com presente no final

O técnico grená optou por repetir a formação que vinha sendo utilizada Mas a primeira chegada perigosa ao ataque foi do Bugre. Pablo lançou entre os zagueiros e Samuel não conseguiu finalizar em cheio na saída de Thiago Coelho.

O Caxias ameaçou o gol adversário pela primeira vez aos 15 minutos. O Guarani errou na saída de bola, Willen Mota recuperou a bola, invadiu a área e chutou em cima do goleiro Andrey.

Nos dois lances seguintes, Caio Melo, em cobrança de falta, e Rafael Bilu, cara a cara com Thiago Coelho, quase marcaram para os visitantes.

O Caxias insistia em jogadas oriundas de bola parada. Mas faltava acabamento nos cruzamentos de Tomas Bastos.

Aos 33, Pablo limpou a marcação e bate de longe. A bola tirou tinta da trave esquerda de Thiago Coelho.

O que o Caxias não esperava era ganhar um presente do Guarani, aos 44. Tomas Bastos cobrou falta no canto esquerdo de Andrey, que estava bem posicionado. Mas ao tentar fazer a defesa, o goleiro do Bugre deixou a bola escapar pela mão, fazendo-a parar na trave. No rebote, Douglas Skilo aproveitou a falha para empurrar a bola pro fundo das redes: 1 a 0 Caxias.

Sem alterações, o Caxias voltou do intervalo mais leve com o placar a favor. A estratégia de Júnior Rocha foi a de baixar as linhas de marcação e tentar explorar os contra-ataques, através dos espaços deixados pelo Bugre. Em um deles, Douglas Skilo deixou Thiago Ennes livre na direita, mas o lateral perdeu o gol.

As primeiras trocas de Júnior Rocha vieram antes dos 24 minutos com as entradas de Welder, Yann Rolim, Calyson e Gabriel Lima, na tentativa do treinador de trazer mais experiência e intensidade ao time em campo.

Aos 36, Thiago Ennes salvou o gol de empate quase em cima da linha. Ainda deu tempo do zagueiro Alisson entrar para compor a linha defensiva com três homens posicionados para fechar a casinha.

E nos acréscimos, Alisson lançou do campo de defesa na medida para Welder invadir a área e bater forte e cruzado no canto direito de Andrey: Caxias 2 a 0.

Ficha técnica

Caxias 2x0 Guarani

3ª rodada da Série C

Estádio Centenário

CAXIAS

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo; Vini Guedes (Alisson, 44/2º), Pedro Cuiabá, Tomás Bastos (Yann, 24/2º); Iago (Calyson, 24/2º), Douglas Skilo(Gabriel Lima, 24/2º) e Willen Mota (Welder, 14/2º). Técnico: Júnior Rocha.

GUARANI

Andrey, JP Galvão (Cristiano, 28/2º), Raphael, Lucas Rafael e Emerson (Lucas Macedo, 40/2º); Nathan (Geovane, 17/2º), Caio Mello, Pablo (João Victor, 17/2º) e Isaque; Rafael Bilu e Samuel (Caio, 40/2º). Técnico: Marcelo Cordeiro (interino)

Gols: Douglas Skilo (C), aos 44 minutos, no primeiro tempo. Welder (C), aos 46, no segundo.

Cartões amarelos: Welder (C). Nathan (G)

Arbitragem: Kleber Ariel Gonçalves Silva, auxiliado por Sérgio Henrique Monteiro Gomes e Diego Fortunato. O trio é do Paraná. Quarto árbitro: Rodrigo da Silva-RS.