Caxias pode ter duas mudanças para a partida diante do Confiança

Volante Pedro Cuiabá pode voltar ao time no domingo (20). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (18), o grupo de jogadores do Caxias realizou mais um treinamento com portões fechados. No domingo de Páscoa, às 16h30min, a equipe de Luizinho Vieira enfrenta o Confiança, fora de casa, pela segunda rodada da Série C.

Antes da atividade, o comandante grená concedeu uma entrevista coletiva avaliando as possibilidades de mudanças no time que venceu o Floresta na estreia da competição.

No meio-campo, Kelvyn pode deixar o time para a volta de Pedro Cuiabá, para dar mais consistência ao setor.

— É óbvio que a gente vai se adequar ao modelo para poder marcar e tentar controlar o jogo sem bola. E também não vou abrir mão de atacar. Os objetivos do Caxias são ambiciosos ao longo do ano — avaliou Luizinho, que também falou sobre como armará o ataque de sua equipe:

— A gente ganhou reforços importantes e agora temos todas as peças. Então a escalação vai ser em cima de toda a análise que a gente vai fazer do adversário.

A tendência é de que o centroavante Eduardo Melo deixe a equipe. Porém, opções não faltam para Luizinho escalar um time com dois atacantes de lado e um centroavante. Ou apenas com dois na frente e dois meias jogando por trás. Welder, Gabriel Lima, Iago, Calyson, Andrew, Richard e Yan Rolim são as opções.

Um provável Caxias diante do Confiança tem: Thiago Coelho; Ronei, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Cuiabá (Kelvyn) e Tomas Bastos; Douglas Skilo, Eduardo (Yan ou Richard) e Willen Mota.