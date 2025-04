Caxias leva a virada para o Confiança e perde a primeira na Série C

Meia Tomas Bastos, bem como o time, não teve uma tarde inspirada em Sergipe. Luiz Neto / ADC/Divulgação

O Caxias conheceu a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (20), em Aracaju-SE. A equipe de Luizinho Vieira até largou na frente, com Iago, mas levou a virada e saiu da Arena Batistão com o placar de 2 a 1 para o Confiança.

Com o resultado, o Grená ficou com três pontos na tabela após duas rodadas e volta a campo na segunda-feira (28) contra o Guarani, no Estádio Centenário.

Tudo igual

No jogo em solo sergipano, demorou para a emoção entrar em campo na Arena Batistão. Os primeiros 25 minutos foram de pouco futebol. Até que o gol grená saiu aos 28 minutos.

O time do Confiança pediu uma falta de Willen Mota em Maicon, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. O centroavante grená roubou a bola do zagueiro e rolou para Douglas Skilo, que cruzou na segunda trave, na medida, para Iago aparecer para marcar: 1 a 0 Caxias.

Mas nem deu tempo pra torcida grená comemorar. Aos 31, o colombiano Breyner Camilo aproveitou a falta de atenção da zaga após a cobrança de escanteio de Valdir Júnior e deixou tudo igual em um chute rasteiro: 1 a 1.

Virada azulina

O Confiança voltou melhor depois do intervalo e obrigou Luizinho Vieira a mexer aos 12 minutos. Gabriel Lima entrou na vaga de Skilo.

Mas quem quase marcou foi a equipe azulina, aos 14. Alan cortou mal, a bola sobrou para Felipe Clemente que finalizou cruzado e rasteiro, tirando tinta da trave direita de Thiago Coelho.

Aos 18 minutos, não teve jeito, o Caxias levou a virada num lance de pura falta de sorte. O lateral-direito Valdir Júnior cobrou a falta e contou com o desvio na barreira para tirar o goleiro Thiago Coelho da jogada e definir o 2 a 1.

No lance seguinte, Gabriel Lima teve a chance de deixar tudo igual, driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo e errou na hora de concluir para o gol.

Com o resultado adverso, Luizinho Vieira chamou do banco de reservas Welder e Richard e, logo depois, Petterson e Eliedson também entraram. Saíram Vini Guedes, Cuiabá, Tomas Bastos e Willen Mota. Mas a baixa produtividade se repetiu em campo.

Os sergipanos sempre estiveram mais próximos do terceiro gol do que o Caxias do empate. Como no chute de fora da área de Fabrício, que passou perto da meta grená.

Mesmo empilhando atacantes, o time de Luizinho não conseguiu concluir uma bola na direção do gol de Rafael em todo o segundo tempo e amargou o primeiro resultado negativo na competição.

Já o Confiança manteve a invencibilidade dentro de casa, onde a equipe não perde desde junho do ano passado, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Confiança 2x1 Caxias

2ª rodada - Série C 2025

Arena Batistão, em Aracaju-SE

CONFIANÇA

Rafael; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura (Lucas Souza, 25/2º) e Airton; Fábio, Geovane (Dionísio, 17/2º), Luiz Otávio; Ronald Camarão (Fabrício, 25/2º), Breyner Camilo e Felipe Clemente (Rodriguinho, 14/2º). Técnico: Waguinho Dias.

CAXIAS

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo; Vini Guedes (Eliedson, 31/2º), Pedro Cuiabá (Richard, 25/2º), Tomas Bastos (Petterson, 31/2º); Iago, Douglas Skilo (Gabriel Lima, 12/2º) e Willen Mota (Welder, 25/2º). Técnico: Luizinho Vieira