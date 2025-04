Caxias lança camisa comemorativa em alusão aos 90 anos do clube

O Caxias anunciou, na sua festa de aniversário, o lançamento de uma camisa comemorativa em alusão aos 90 anos do clube. A peça carrega e simboliza a história e a trajetória grená. A peça foi produzida com tecido grená e apresenta o escudo bordado em dourado, com detalhes em alto relevo com os escudos históricos do Flamengo, clube que deu origem ao Caxias.