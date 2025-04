Caxias estreia contra o Floresta-CE na Série C em busca do protagonismo 

Técnico Luizinho em treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

Vai começar a Série C. Foram longas semanas de espera para o torcedor grená. Agora, o Caxias terá 19 jogos para buscar a classificação entre os oito melhores na competição. O primeiro duelo será neste domingo (13), às 16h, no Estádio Centenário, diante do Floresta-CE.

O time grená teve cinco semanas de intertemporada para recuperar os jogadores lesionados e contratar reforços. Com o elenco mais encorpado, a primeira meta é a classificação à próxima fase.

— Precisávamos de um tempo para poder trabalhar, colocar a chegada de algumas peças, voltar a treinar. Estou muito satisfeito com o que nos programamos ao longo dessa intertemporada para poder começar a Série C mais difícil da história. Algumas equipes com investimento alto em relação à montagem do elenco — comentou o técnico Luizinho Vieira.

Para encarar a competição e os clubes com alto investimento, o Caxias terá um longo desafio. O objetivo do protagonismo mencionado pelo técnico grená continua.

— Eu até acompanhei algumas cobranças sobre o que eu falei sobre protagonismo, e sempre é bom esclarecer isso. Em todo jogo, o desafio é esse, você tentar ser protagonista do jogo. Nem sempre a gente vai conseguir, faz parte do futebol. Tem uns momentos em que o adversário vai crescer dentro da partida, e esses são os momentos que a gente também trabalhou para poder saber sofrer — respondeu o técnico.

O longo período de intertemporada serviu para a chegada de sete reforços visando a Série C. Foram contratados os atacantes Andrew, Douglas Skilo e Petterson, além dos centroavantes Eduardo Melo e Willen Mota. Para o meio-campo, duas opções desembarcaram no Centenário: o volante Eliedson e o meia Yan Rolim.

— A gente sofreu um pouquinho na reta final do Campeonato Gaúcho com os atacantes e acabamos perdendo algumas peças importantes pela questão da lesão. Agora estamos inteiros, com reforços no setor. No início, eram quatro atletas específicos no ataque, agora a gente tem oito. O Nescau que já está na transição, se fortalecendo, com calma, mas uma expectativa boa que ele possa retornar antes do previsto — avaliou Luizinho.

Treino fechado

Uma novidade na preparação do Caxias foram os treinos fechados nas últimas semanas. O objetivo, segundo o treinador, era tornar o ambiente mais calmo.