Caxias empata último jogo-treino antes da estreia na Série C de 2025

Meia Tomas Bastos começou entre os titulares do Caxias. Luiz Erbes / Caxias / Divulgação

O Caxias entrou em campo na tarde deste sábado (5) no seu último compromisso da intertemporada visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O técnico Luizinho Vieira observou o elenco em um jogo-treino contra o São José-PoA, que irá participar da Série D.

A partida terminou empatada com placar de 0 a 0. O jogo foi no estádio Centenário e sem a presença de torcedores. O clube também não permitiu que a imprensa acompanhasse o último teste.

A equipe do Caxias começou o jogo com Thiago Coelho; Ronei, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn e Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo e Richard.

O time contou com algumas novidades, como o retorno do goleiro Thiago Coelho após uma lesão no menisco do joelho, o lateral Marcelo no lado esquerdo. Na zaga, Alan também iniciou o teste. O defensor foi pouco aproveitado no Gauchão devido a uma lesão. Novamente o técnico Grená testou Kelvyn como volante. Recém contratado, Douglas Skilo também já começou entre os titulares.

O primeiro tempo finalizou sem gols no Estádio Centenário. Na volta do intervalo, o treinador do Caxias fez duas substituições. Entraram dois reforços: os atacantes Andrew e Willen Mota. O clube não informou quem saiu.

Contudo, apesar de usar outros 13 jogadores, a equipe não foi capaz de balançar as redes e partida terminou da mesma forma que começou, com 0 a 0.

No segundo tempo entraram 13 atletas no decorrer da partida: Victor Golas, Andrew, Willen Mota, Thiago Ennes, Alisson, Douglas, Paulinho, Pedro Cuiabá, Calyson, Nicholas, Gabriel Lima, Lorran e Welder.