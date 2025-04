Caxias do Sul Basquete enfrenta o Flamengo nos playoffs do NBB; veja datas e horários

Caxias Basquete, de Betinho, irá enfrentar o Flamengo. Porthus Junior / Agencia RBS

Chegou ao fim a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O Caxias do Sul Basquete está classificado para o seu sexto playoff em oito temporadas na maior competição da modalidade no país. O adversário será o poderoso Flamengo, que conquistou o seu segundo título da Basketball Champions League Americas neste final de semana.

O Caxias Basquete terminou a primeira fase do NBB na 15ª colocação, com 11 vitórias e 23 derrotas. Já o Flamengo, ficou em segundo lugar 26 vitórias e oito derrotas, uma delas pro time da Serra. Em março, os comandados de Rodrigo Barbosa venceram pela primeira vez os cariocas em 16 confrontos no NBB: 85 a 82.

Agora, vai começar as oitavas de final na 16ª edição de Playoffs do NBB. Em todas as fases do mata-mata será no formato melhor de cinco jogos, com a maioria das partidas na casa do time que teve a melhor campanha.

Com isso, a série começa na casa do time de campanha inferior, vai para dois jogos no ginásio que ficou mais acima da tabela e, havendo a necessidade, o quarto jogo volta para onde foi o primeiro e o quinto será onde ocorreu os duelos 2 e 3.

O primeiro encontro entre Caxias Basquete e Flamengo será nesta quarta-feira (23), às 20h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do do Sul.

Datas e Horários

Flamengo (2º) x Caxias do Sul Basquete (15º)

Jogo 1 – 23/04 (Quarta-feira) – 20h30 – Ginásio do Sesi (sportv)

Jogo 2 – 27/04 (Domingo) – 11h – Tijuca (sportv)

Jogo 3 – 29/04 (Terça-feira) – 20h – Tijuca (sportv)

Jogo 4 (se necessário) – 02/05 (Sexta-feira) – 20h – Ginásio do Sesi (sportv)

Jogo 5 (se necessário) – 05/05 (Segunda-feira) – 19h – Maracanãzinho (sportv)