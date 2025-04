Caxias divulga serviço de jogo para confronto com o Guarani

Na próxima segunda-feira (28), o Caxias volta a campo no Estádio Centenário. Pela terceira rodada da Série C, o Grená enfrenta o Guarani, às 19h30min.

O jogo deve marcar a estreia do técnico Júnior Rocha, que foi contratado para a sequência da temporada após a demissão de Luizinho Vieira. Em 2024, conquistou o acesso à Série B do Brasileirão com a Ferroviária.