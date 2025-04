Caxias busca acerto com meia que iniciou a carreira no Juventude

O Caxias tem interesse na contratação do meia Yann Rolim, 30 anos. O jogador deixou o Ituano no começo deste mês após duas temporadas no clube paulista. O atleta iniciou sua trajetória profissional no Juventude, no Gauchão de 2014, e rodou por outros quatro clubes brasileiros, além de ter atuado em Portugal, Dinamarca e Alemanha.