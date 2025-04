Caxias Basquete fecha participação na primeira fase com dois jogos em São Paulo

Equipe do paraguaio Fabrizzio venceu apenas duas vezes como visitante no NBB 2024/2025 Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete entra para a última semana da fase classificatória do NBB 2024/2025 garantido nos playoffs. Os dois duelos finais serão contra o Corinthians, nesta quarta-feira (16), às 20h30min, e diante do Pinheiros, na sexta (18), às 20h. O Youtube do NBB anuncia a transmissão dos jogos.

Para o técnico Rodrigo Barbosa, o mais importante será voltar a disputar a segunda fase da competição. Na última temporada, o Caxias acabou como vice-lanterna, com apenas oito vitórias em 36 jogos.

— Eu prefiro olhar o todo. Participamos de oito edições do NBB e chegamos pela sexta vez nos playoffs. É um trabalho consolidado, é um trabalho que precisa de mais investimento. Ficamos felizes pelos parceiros que a gente tem, mas no nível que disputamos a competição, precisamos ter mais apoio para ter mais enfrentamento ainda — destacou o treinador.

Até aqui, o time caxiense acumula 11 vitórias e 21 derrotas na competição. No Ginásio do Sesi, foram nove resultados positivos em 17 partidas. Longe do torcedor, o time conquistou só dois triunfos.

— O campeonato foi difícil, a gente demorou para engrenar, achar a maneira de jogar com as diferenças dos experientes com os garotos. Estamos fazendo toda temporada com quatro "adultos" e oito jogadores com menos de 23 anos. É normal que a gente sinta isso. No segundo turno, conseguimos entender uma maneira de jogar. Acredito que a avaliação seja positiva por todo o cenário — avaliou Barbosa.

Na 15ª colocação, o time caxiense ainda pode subir na tabela e encarar um adversário, na teoria, mais acessível. Hoje, o enfrentamento nas oitavas de final seria contra o Flamengo, que ocupa a segunda posição.