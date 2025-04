Caxias Basquete é dominado pelo Flamengo no primeiro duelo dos playoffs do NBB

Equipe caxiense não conseguiu segurar o poderoso Flamengo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete foi presa fácil para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (23). No primeiro jogo pelas oitavas de final do NBB 2024/2025, o time carioca dominou o duelo do início ao fim e venceu por 98 a 52, no Ginásio do Sesi.

Jonathan, com 17 pontos, foi o cestinha dos visitantes, que tiveram outros cinco atletas marcando mais de 10 pontos. Shamell, com 10, foi o principal pontuador do Caxias. O segundo confronto da série melhor de cinco partidas acontece no domingo (27), às 11h, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Logo no começo da partida no Sesi, o Flamengo já mostrou o seu poderio ofensivo. Com três acertos seguidos do perímetro, o time carioca chegou a abrir 13 a 0. A primeira cesta do Caxias só saiu depois de mais de quatro minutos, com Fabrizzio.

A partir daí, o jogo mudou. Com uma defesa mais forte e agressividade no ataque, a equipe caxiense reagiu e chegou a levar a vantagem para dois pontos. No último lance, Jonathan acertou de três e deu os números finais do primeiro período: 20 a 15 para o Flamengo.

Na segunda parcial, os erros do Caxias, combinados com o excelente aproveitamento do Flamengo no ataque, fizeram a diferença subir. Com Jonathan anotando 14 pontos até o intervalo e vitória por 29 a 18 no período, a equipe carioca foi para os vestiários vencendo por 49 a 33.

Na largada do terceiro quarto, o Flamengo praticamente definiu o confronto. Com 11 a 0 em três minutos, a diferença subiu pra 27 pontos. E o cenário se manteve assim durante todo o período. Diante de um adversário em ritmo de treino, e com extrema dificuldade ofensiva, o Caxias só marcou dois pontos em lances livres de Shamell, quando restavam quatro segundos. O resultado: 73 a 35.

O quarto período foi meramente protocolar. O Flamengo não diminuiu o ímpeto ofensivo, enquanto o Caxias se manteve abaixo em nível de aproveitamento. Com 25 a 17 para o time rubro-negro, o placar final foi de 98 a 52.