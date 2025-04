Caxias Basquete busca confirmar vaga no playoffs em duelo contra o Mogi

Norte-americano Larry Taylor vai enfrentar seu ex-time nesta quarta-feira (9) Thais Sousa / CXSB,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete depende apenas de uma vitória, nesta quarta-feira (9), às 20h, contra o Mogi para confirmar a sua classificação aos playoffs do NBB. Após três derrotas em sequência longe de casa, o time do técnico Rodrigo Barbosa conta com o fator local para se recuperar nesta reta final da primeira fase.

A Gaúcha Serra transmite a partida pelo 102.7FM e no app de GZH, opção Serra.

No Ginásio do Sesi, são cinco triunfos seguidos da equipe caxiense. Agora, na rodada dupla, o Gambas enfrenta o Mogi e o São José, na sexta-feira, novamente às 20h, no último compromisso em casa na primeira fase. Depois, o Caxias encerra a etapa classificatória em duelos contra Corinthians e Pinheiros, em São Paulo.